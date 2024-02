Vortice ciclonico segna la fine di febbraio: le ultime novità meteo

Ancora per un paio di giorni, gli ultimi di febbraio, il tempo sull’Italia sarà dettato dal vortice ciclonico molto attivo collegato all’intensa perturbazione in arrivo a inizio settimana, l’ottava di questo mese.

Febbraio al termine con piogge intense e venti forti

Mercoledì 28 la depressione sarà centrata in prossimità delle due Isole maggiori, posizione dalla quale alimenterà venti tesi o forti di Scirocco al Sud e lungo l’Adriatico con mari almeno molto mossi, fino a molto agitati nel settore ionico dove son attese anche forti mareggiate lungo le coste.

Il tempo sarà tra il perturbato e l’instabile in molte aree del Paese. Al Nord i fenomeni risulteranno più intensi e diffusi a inizio giornata tra il Nordovest, la Lombardia e il Triveneto, in graduale attenuazione o esaurimento tra il pomeriggio e la serata; quota neve sulle Alpi mediamente oltre i 1200-1300 metri. Al Centro-Sud le piogge più importanti, seppure molto irregolari, interesseranno le Isole e verso sera anche la Calabria con lo sviluppo anche di locali rovesci o temporali. Nel resto del settore peninsulare piogge più deboli e localizzate, probabilmente quasi assenti al mattino e poi più probabili tra pomeriggio e sera. Le temperature massime saranno in lieve rialzo al Nord, nel settore ligure e in Sardegna, in calo tra il basso Tirreno e la Sicilia.

Giovedì 29 dovremmo passare a un tempo più asciutto al Nord e nel settore ligure con le ultime precipitazioni su Cuneese, bassa Emilia, Romagna e Appennino. Al Centro locali piogge, più diffuse e intense sul medio Adriatico. Il Sud peninsulare sarà attraversato tra la notte e il mattino da un fronte molto instabile con possibili rovesci o temporali soprattutto sul settore ionico. Nelle Isole residua locale instabilità con il rischio maggiore di rovesci al mattino sulla Sardegna. Le temperature saranno in calo su Adriatico e Ionio, in ulteriore rialzo al Nord. Ancora piuttosto ventoso con un forte Scirocco sul basso Adriatico e una forte Tramontana nel Ponente ligure.

Venerdì 1 marzo l’area depressionaria si allontanerà dall’Italia, una evoluzione che però non prelude a un ritorno a una diffusa stabilità. Infatti, secondo le attuali proiezioni, nel flusso occidentale si muoverà un’altra perturbazione, non particolarmente intensa ma in grado di portare delle nuove precipitazioni su gran parte del Nord, in Sardegna e nelle regioni occidentali del Centro. Tra la notte successiva e sabato 2 verranno coinvolti marginalmente anche il basso Tirreno e la Sicilia. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta; per maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.