Viaggi in bicicletta: itinerari ciclistici alla scoperta dell'Europa

Vacanze in sella della propria bici alla scoperta dell'Europa con itinerari memorabili programmati nei dettagli. Ecco come programmare un viaggio a due ruote alla scoperta della tua regione o - per chi è particolarmente allenato - anche di molte Capitali europee.

Tour in bicicletta, come programmare i percorsi

Sono veramente molti gli appassionati della mobilità sostenibile, e per loro l’estate è sicuramente uno dei momenti migliori per fare i bagagli e partire sulla propria bicicletta. A rendere ancora più "appetibile" l'idea di una vacanza sulle due ruote c'è anche l'ampia varietà di percorsi disponibili, con possibilità di programmare un weekend alla scoperta della propria regione ma anche una vera e propria vacanza in una delle più blasonate Capitali europee.

Il Vecchio Continente - da nord a sud - offre innumerevoli occasioni per viaggi sulle due ruote, immersi tra luoghi mai visitati e tramonti spettacolari, e per moltissimi bikers questa è un'occasione imperdibile per unire la loro voglia di viaggiare a quella di fare anche un po' di sport.

17 itinerari per bikers proposti da Eurovelo

Eurovelo è la rete europea delle piste ciclabili e propone 17 itinerari in bici che si snodano per oltre 90.000 km, che comprendono ben 45.000 km di piste ciclabili e strade a bassa intensità di traffico.

Sul sito Eurovelo sono disponibili gratis le tracce GPX - da scaricare per pianificare le tappe giornaliere. È possibile scaricare sia le tracce intere che in forma parziale, per conoscere il tipo di strada, i limiti di velocità e altre caratteristiche utili per pianificare il viaggio. È anche possibile personalizzare il tour, seguendo solo in parte l'itinerario proposto da Eurovelo.

Molto comodi sono i percorsi "sviluppati con segnaletica" dove la presenza di appositi cartelli Eurovelo consente al ciclista di "avventurarsi" in bike alla scoperta dell'Europa.

Ci sono itinerari per tutti i ciclisti, con affascinanti tour delle capitali e percorsi lungo la costa atlantica, sentieri che percorrono la via francigena e altri che dall’Inghilterra raggiungono i Paesi Bassi, l’Alsazia, le Alpi e l’Italia fino alla Sun Route.

Quest'ultima è sicuramente la più completa e complessa, con un percorso che parte dalla Norvegia - da Capo Nord, punto più settentrionale dei percorsi - e arriva fino a Malta. Un’esperienza davvero unica e indimenticabile da affrontare con il giusto allenamento.

La preparazione atletica è fondamentale, insieme a un programma che consenta di visualizzare le tracce e programmare la vacanza in bici in ogni dettaglio. Anche per questo Eurovelo ha importanti consigli da dare ai bikers, con preziosi suggerimenti sulle app più facili da usare:

RidewithGPS

Garmin Basecamp

OsmAnd

Komoot

Non vi resta che scegliere il vostro itinerario e programmare le prossime vacanze in bici, mentre noi non possiamo che augurarvi di imbattervi in angoli e scorci paesaggistici che rendano il vostro tour un'esperienza indimenticabile.