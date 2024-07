Viaggi e salute: cosa fare se ci si ammala all’estero?

Uno degli imprevisti più temuti durante un viaggio è ammalarsi. Sapere come affrontare questa situazione può fare la differenza tra un viaggio rovinato e uno risolto con successo. Ecco una guida pratica su cosa fare se ci si ammala all’estero.

Viaggi e salute: che fare se ci si ammala all’estero? Guida e consigli da seguire

Prima di partire, è essenziale sottoscrivere un'assicurazione sanitaria che copra le spese mediche all'estero.

Verifica attentamente cosa include la polizza:

copertura per emergenze

ricoveri

farmaci

eventuali evacuazioni mediche.

Porta con te una copia della tua cartella clinica e una lista dei farmaci che stai assumendo. Questi documenti saranno utili per i medici all'estero in caso di necessità. Controlla se sono richieste vaccinazioni specifiche per il Paese che visiterai e assicurati di essere aggiornato su tutte le vaccinazioni necessarie.

Identificare i sintomi

Non ignorare i primi segni di malessere. Identificare i sintomi precocemente può prevenire complicazioni. Se ti senti male, annota i sintomi e monitora la tua condizione.

Cercare assistenza medica

Se i sintomi peggiorano, cerca immediatamente assistenza medica. Rivolgiti alla reception del tuo hotel, che spesso ha contatti con medici locali di fiducia, o recati al pronto soccorso più vicino.

Utilizzare la tua assicurazione

Contatta il numero di emergenza fornito dalla tua assicurazione sanitaria per ricevere indicazioni su dove recarti e come procedere con le spese mediche.

La comunicazione e le barriere linguistiche

Se ti trovi in un paese dove non parli la lingua locale, utilizza applicazioni di traduzione sul tuo smartphone per comunicare con i medici. In situazioni di emergenza, la maggior parte degli ospedali ha personale che parla inglese. Avere sempre con te i contatti di emergenza, inclusi i numeri dell'ambasciata o del consolato italiano nel Paese che stai visitando. Questi possono offrire assistenza e consigli utili.

Per i disturbi minori, recati in una farmacia locale. Molti farmaci da banco sono disponibili senza prescrizione, ma è importante sapere il nome generico del farmaco poiché i nomi commerciali possono variare. Se necessiti di farmaci prescritti, consulta un medico locale. Porta con te la ricetta originale e la traduzione in inglese se possibile.

Dopo la malattia

Prenditi il tempo necessario per recuperare completamente prima di riprendere le attività turistiche. Riposo e idratazione sono fondamentali. Segui attentamente le istruzioni del medico per evitare ricadute. Se ti è stato consigliato di evitare certi cibi o attività, rispettale scrupolosamente.

Monitoraggio dopo il ritorno

Al ritorno a casa, fissa un appuntamento con il tuo medico di fiducia per un controllo, specialmente se la malattia che hai avuto era seria o se i sintomi persistono.