Venerdì veloce fronte instabile al Centro-sud

Dopo un martedì con vento molto forti e temperature anomale tra mercoledì e giovedì assisteremo ad un calo termico, specie nei valori minimi, che torneranno ad avvicinarsi alla norma. Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì la perturbazione giunta giovedì sera a ridosso delle regioni settentrionali scorrerà molto rapidamente lungo la Penisola portando una breve fase piovosa al mattino sulle regioni centrali e parte del Sud, nel pomeriggio solamente sulle regioni meridionali. Nel suo passaggio non si escludono anche dei locali temporali. Al Nord la situazione sarà stabile fin dal mattino con solo qualche annuvolamento in rapido dissolvimento. In serata è previsto il veloce allontanamento del sistema nuvoloso verso la Grecia. Le temperature tenderanno ad aumentare, in modo più sensibile nei valori minimi e in quelli massimi al Nordovest. Giornata ventosa per venti da ovest-nordovest. Nel fine settimana è previsto un nuovo rinforzo dell’alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile in particolare nella giornata di sabato quando il sole sarà protagonista praticamente dappertutto. Domenica è previsto un aumento della nuvolosità al Nord e sulla Toscana ma con scarso rischio di precipitazioni.

Immagine iStock-Getty Images