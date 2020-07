Venerdì temporali e grandinate al Centro-Nord

Venerdì tempo instabile in gran parte del Centro-Nord a causa della coda di una perturbazione atlantica (numero 5 del mese) in scivolamento lungo l’Adriatico: si formeranno quindi numerosi temporali sulle regioni settentrionali e centrali, e localmente non si possono escludere nubifragi e grandinate. Sabato, prima che la perturbazione si allontani definitivamente dall’Italia, ancora un po’ di instabilità residua soprattutto sulle regioni meridionali, poi domenica la situazione meteo tornerà a farsi soleggiata e stabile in quasi tutta Italia. Nei prossimi giorni anche le temperature rimarranno contenute e, in generale, leggermente al di sotto della norma: farà quindi meno caldo del normale, anche perché l’afa sarà debole o del tutto assente.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al Sud e Isole. Nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali bagneranno, a macchia di leopardo, praticamente tutte le regioni del Centro-Nord, Puglia Settentrionale, Appennino Campano, Basilicata e rilievi della Calabria. Temperature massime in calo nelle regioni del medio versante adriatico, con poche variazioni altrove.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Liguria, Basso Piemonte, Alpi Orientali, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, regioni meridionali e interno della Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nordovest e regioni meridionali.