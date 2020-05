Venerdì e sabato ritorno a tempo soleggiato

Tra martedì e mercoledì l’Italia dovrà fare i conti con un vortice depressionario che, posizionato sulla nostra Penisola, porterà numerosi rovesci e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà parzialmente protetto da una vasta area anticiclonica allungata dal medio Atlantico all’Europa Centro-Occidentale. Anche il caldo anomalo, che ancora insiste in diverse zone del Centro e del Sud, si smorzerà andando a esaurirsi nella giornata di mercoledì, quando i valori si riporteranno quasi dappertutto attorno alle medie stagionali.



Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì la perturbazione tenderà ad allontanarsi gradualmente verso la Grecia, lasciando ancora condizioni di instabilità al Sud, dove saranno possibili piogge e temporali che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi soprattutto tra Calabria, Sicilia e Salento. Nel resto d’Italia la giornata trascorrerà all’insegna del tempo soleggiato. Venerdì e sabato sull’Italia si ristabiliranno condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che favorirà anche un generale rialzo delle temperature, destinate a riportarsi su livelli tipici di inizio estate: in particolare, al Nord e sulle regioni di Ponente si potranno superare i 25 gradi. Per venerdì, da segnalare soltanto un po’ di nuvole passeggere sulle regioni settentrionali e una ventilazione da nord a tratti ancora moderata al Sud e sulla Sicilia. Vi è ancora molta incertezza circa l’evoluzione del tempo attesa per la giornata di domenica: al momento non è da escludersi un temporaneo peggioramento a causa del passaggio di una perturbazione nord-atlantica a carattere di fronte freddo (la n. 11 di maggio), associata a una veloce fase instabile e temporalesca: già a partire dalla fine di sabato e dalle aree alpine, in propagazione nel corso della domenica verso le regioni centro-settentrionali. Si tratta di una tendenza ancora tutta da verificare: seguite i prossimi aggiornamenti.