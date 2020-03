Veloce perturbazione in arrivo: sabato torna un po' di pioggia

L’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la numero 5 di marzo) sta alimentando correnti umide che venerdì porteranno molte nubi al Nord, ma con poche piogge. Questa stessa perturbazione poi nella giornata di sabato attraverserà gran parte dell’Italia, con piogge sparse che bagneranno dapprima il Centro-Nord e poi alla fine del giorno anche il Sud, mentre le temperature caleranno in modo sensibile in tutto il Paese, tornando su valori nel complesso normali per il periodo. Nel suo percorso di allontanamento la perturbazione domenica porterà le ultime piogge residue all'estremo Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni del medio Adriatico, gran parte del Sud e Isole, e nel settore alpino specie quello centro-occidentale. Nubi più o meno compatte nelle altre zone, ma con scarso rischio di pioggia: isolati e deboli fenomeni più probabili in Liguria e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio qualche schiarita in più sull’alta pianura padana e sulle regioni centrali tirreniche. Dalla sera aumenta l’instabilità e il rischio di qualche pioggia nelle regioni settentrionali. Temperature minime del mattino in generale aumento; massime pomeridiane in lieve aumento al Nord-Ovest e in Sicilia, senza grosse variazioni altrove. Valori massimi fino a 20 gradi e oltre al Sud e Isole maggiori. Venti in rinforzo nel Mar Ligure. Mosso il Ligure, il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Giornata in gran parte nuvolosa sull'Italia, resistono ampie schiarite all'estremo Sud tra Puglia centro-meridionale, bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata qualche pioggia al Nord, specie al mattino, in Toscana e regioni centrali adriatiche; quota neve sulle Alpi intorno ai 1100-1400 metri. In serata pioggia sparse sempre di debole intensità su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Temperature in calo al Centro-Nord e Sardegna, più sensibile nelle regioni settentrionali. Clima ancora molto mite al Sud e Sicilia con punte vicine a 20 gradi. Venti da moderati a tesi di Bora sull'alto Adriatico, di Tramontana in Liguria, di Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia; deboli altrove. Mossi l’Adriatico, il Ligure, il Mare di Corsica e di Sardegna.