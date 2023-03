Uova di Pasqua con materiali alternativi, 5 idee fai da te

Come realizzare delle splendide uova pasquali con materiale riciclato? Ecco 5 idee a cui ispirarti che ti permetteranno di proporre un divertente passatempo ai più piccoli e al tempo stesso decorare la tua casa per le prossime festività.

Uova di Pasqua ornamentali, allegre note di colore

Le uova di Pasqua fai da te sono idee semplici e originali che sicuramente piaceranno anche ai tuoi figli. Facili e semplici da realizzare possono essere realizzate con moltissimi materiali di riciclo e decorate a piacere. Simpatici coniglietti e pulcini, decorazioni floreali, piccole righe o anche colorate farfalle: tante sono le idee a cui puoi ispirarti per decorare questi piccoli capolavori.

Uova di Pasqua fatte con pasta di sale

Pochi semplici ingredienti, che sicuramente hai già in dispensa, ti basteranno per programmare un pomeriggio creativo con i tuoi figli. Per realizzare le uova di Pasqua in pasta di sale ti basteranno una tazza di farina, mezza tazza di sale e mezza di acqua per preparare l'impasto, che poi amalgamerai bene. Una volta ottenuto un impasto omogeneo stendilo e ritaglia delle piccole uova, che disporrai su una teglia ricoperta con della carta da forno. Prima di passare alla cottura fai un forellino sulla sommità, dopodiché inforna a 120° per 2 ore. Togli la teglia e lascia raffreddare prima di dipingere le uova con colori acrilici. Fatto questo inserisci nel foro dello spago e appendile come simpatiche decorazioni.

Uova pasquali con la lana

Hai degli avanzi di lana che non usi e vuoi trovare un passatempo allegro e divertente a cui dedicarti con i tuoi figli? Realizza dei simpatici pon pon colorati e poi aggiungi alla sommità un nastrino, che ti servirà per appenderle a un originale ramo pasquale o per fissarle a una ghirlanda.

Come fare delle uova di Pasqua con la cartapesta

Molto apprezzate per la loro bellezza le uova di Pasqua in cartapesta sono anche molto facili da realizzare. Se hai in casa dei vecchi fogli di giornale potrai ritagliarli e immergere i pezzetti nel vinavil. Con i frammenti di giornale rivesti poi dei palloncini che avrai precedentemente gonfiato. Forma almeno tre strati di fogli di giornale su ogni palloncino, poi lascia asciugare e divertiti a colorarli con le tempere, scegliendo le tue tinte preferite.

Uova di Pasqua, decorazioni con il cartoncino

Procurati dei fogli di cartoncino colorato e ritaglia la sagoma delle uova. Divertiti poi con i bambini a decorarle in modo originale. Potresti scegliere di creare piccoli fiori o simpatiche farfalle ritagliando del cartoncino di altri colori, che poi andrai a incollare sulle tue uova. Anche in questo caso potrai scegliere se - dopo averle rifinite con un delizioso fiocco - utilizzarle per creare una decorazione originale per il tuo ramo di Pasqua, oppure appenderle alle pareti.

Uova di Pasqua ornamentali con materiali naturali

Da un foglio di cartoncino ricava tante piccole uova, che poi potrai decorare con materiali naturali. Foglie, petali di fiori, piccoli rametti, sassolini o bacche ti permetteranno di creare delle decorazioni originali che sicuramente sapranno dare alla tua casa un'atmosfera pasquale perfetta.