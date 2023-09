Meteo, l'alta pressione non demorde: ancora clima estivo in Italia con picchi di 35°

Nonostante il passaggio di un ciclone che ha fatto registrare danni e disagi in Grecia, Bulgaria e Turchia, l'Italia si prepara a vivere un nuovo weekend estivo con bel tempo soleggiato e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dopo il ciclone torna l'estate in Italia

Il passaggio di un intenso ciclone si è fatto sentire in Europa portando distruzione in Grecia, Bulgaria e Turchia. Nelle prossime ore la sua scia è pronta a colpire le regioni del Sud con temporali e rovesci, mentre nelle regioni del Centro-Nord prevalgono condizioni climatiche estive. L'alta pressione si conferma ben presente su buona parte dell'Europa favorendo un clima estivo con le temperature in aumento di +8-12° rispetto alla media del periodo. Nuove ondate di calore sono previste nei paesi centrali e settentrionali del continente, ma anche nelle Isole Britanniche e nella zona del Mare del Nord fino al Baltico meridionale. Al momento è ancora esclusa l'Italia dove prevale un clima instabile caratterizzato dalla presenza di un'aria più fredda proveniente dai Balcani dove il passaggio del ciclone ha fatto registrare una fortissima ondata di maltempo. Tutto cambia nelle prossime ore con l'indebolimento del ciclone e il ritorno dell'alta pressione che favorirà un clima soleggiato e un rialzo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 7 settembre: clima caldo e soleggiato in buona parte delle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Uniche eccezioni il Molise e il basso Lazio dove non si escludono piogge e rovesci. Il maltempo con il passare delle ore potrebbe poi interessare anche il Sud con il rischio di piogge intense su Calabria, Basilicata e Sicilia. In aumento le temperature che sfioreranno valori compresi tra i 27-32°, mentre picchi di oltre 32° sono previsti lungo il versante tirrenico.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana?

Per la giornata di venerdì 8 settembre le previsioni meteo delineano una situazione invariata: sole e bel tempo al Centro-Nord e Sardegna, mentre nuvole e instabilità nelle regioni del Sud. In Calabria e Sicilia non si esclude il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi nella fascia oraria pomeridiana. Ancora in aumento le temperature con valori compresi tra i 27-33°. Il secondo weekend di settembre è all'insegna del bel tempo lungo tutto lo stivale. Sabato 9 settembre sole e caldo da Nord a Sud con un basso rischio di piogge solo in Calabria e Sicilia. Venti deboli con temperature al di sopra della media del periodo in particolare al Centro-Nord.

L'alta pressione persisterà ancora a lungo in Italia ed Europa favorendo l'assenza di piogge e facendo registrare temperature miti almeno fino all'inizio della prossima settimana con valori compresi tra i 28-32°.