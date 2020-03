Tra venerdì e sabato torna qualche pioggia al Nord

Mercoledì ci aspetta una giornata di tempo stabile e soleggiato sull'Italia grazie al rinforzo dell'alta pressione. Le temperature saranno in aumento con punte anche intorno ai 20°C. Giovedì ancora condizioni di stabilità favorite dall’alta pressione presente nell’area mediterranea, con tempo che sarà prevalentemente soleggiato in gran parte del Centro-Sud, nel Nord-Est e, inizialmente, anche nel settore alpino. Le previsioni per le prossime ore.

Una debole perturbazione venerdì mattina transiterà al Nord, ma sempre con poche precipitazioni sull’estremo Nordest e ridosso della Liguria. Il limite della neve potrà localmente scendere fino a 1500 metri. Tra sera e notte tendenza a un nuovo peggioramento su Piemonte, Lombardia, Emilia e ovest del Veneto. Un po’ di nuvole innocue riusciranno a transitare anche al Centro e in Sardegna, mentre continueranno a prevalere le schiarite al Sud, dove è anche atteso un ulteriore rialzo termico: punte anche oltre 20 gradi. I venti saranno in generale deboli.

Nella giornata di sabato una perturbazione atlantica attraverserà le regioni settentrionali determinando un temporaneo peggioramento del tempo. Nel pomeriggio alcune precipitazioni saranno possibili anche sulla Toscana, verso sera anche su Marche, Umbria e Abruzzo. Le temperature si abbasseranno al Nord in modo più sensibile nei valori massimi. Al Sud la giornata sarà ancora molto mite con punte oltre i 20°C. Domenica la perturbazione causerà ancora qualche pioggia sulla Puglia e sulla Calabria, mentre sul Centro-nord un promontorio di alta pressione determinerà un miglioramento e condizioni di stabilità. Venti moderati settentrionali con qualche rinforzo sull’Adriatico. Temperature in calo al Centro-sud e sulle Isole.