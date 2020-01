Tra venerdì e sabato piogge al Centro-Nord

La massa d’aria fredda giunta nelle ultime 24 ore sta dando origine a un contenuto calo delle temperature in gran parte del Paese. Il suo ingresso nel Mar Mediterraneo mantiene attiva una circolazione depressionaria posizionata tra la Penisola iberica e il Nord Africa: la perturbazione n. 4 ad essa associata mantiene il tempo ancora instabile sulla Sardegna, attorno alla quale si osservano ancora intensi venti sud-orientali. A metà settimana la perturbazione si allontanerà temporaneamente verso la Spagna, mentre l’alta pressione coinvolgerà un po’ tutto il Paese, assicurando tempo ovunque più stabile e un’attenuazione del vento anche sui mari ad ovest della Penisola.





Giovedì giornata tra sole e nuvole all’estremo Nord-Ovest e Sardegna, comunque senza piogge. In prevalenza sereno nel resto d’Italia. Nel corso della notte qualche piovasco su Alpi Occidentali e Sardegna Meridionale, con deboli nevicate sulle zone alpine oltre 2000 metri. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e Toscana, pressoché stazionarie altrove. La tendenza per la parte finale della settimana conferma un temporaneo peggioramento per il passaggio di una perturbazione; si tratta della n.4 di gennaio, la stessa che sta causando in queste ore maltempo sulla Sardegna, collegata a una circolazione ciclonica in lenta evoluzione tra la Penisola Iberica e l’Africa nord-occidentale. A partire da venerdì questa struttura perturbata verrà “riassorbita” dal normale flusso atlantico: muovendosi verso est/nord-est transiterà sulla Penisola dando luogo a una veloce fase di maltempo con alcune precipitazioni attese sulle regioni centro-settentrionali tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato. La fase più intesa è prevista tra la sera di venerdì e le prime ore di sabato, quando potranno verificarsi anche alcuni temporali sulle coste tirreniche. Le temperature, specialmente i valori massimi, nel frattempo resteranno al di sopra della media. Nella giornata di domenica un altro impulso perturbato guidato dalla circolazione ciclonica in lento movimento verso est andrà a interessare prevalentemente le regioni centro-meridionali, dove saranno possibili piogge e locali temporali. Più ai margini di questa situazione resteranno le regioni del Nord, che vedranno al più un po’ di nuvolosità. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta come tempistiche e per quanto riguarda l’esatta traiettoria: i prossimi aggiornamenti ci permetteranno di essere più precisi.

