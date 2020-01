Tra oggi e domani di nuovo alta pressione

Sta per chiudersi la parentesi tipicamente invernale che, con tempo per lo più asciutto, ha caratterizzato gli ultimi giorni. A metà settimana, infatti, la perturbazione n. 4 del mese si allontanerà temporaneamente verso la Spagna, mentre l’alta pressione coinvolgerà un po’ tutto il Paese, assicurando tempo ovunque più stabile e un’attenuazione del vento anche sui mari ad ovest della Penisola. Tuttavia, a partire da venerdì, l’indebolimento dell’alta pressione favorirà il ritorno della perturbazione n. 4, che investirà più direttamente le regioni centro-settentrionali tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato, quando è atteso un peggioramento del tempo. Le temperature, nel frattempo, torneranno a salire, riportandosi al di sopra della media stagionale, soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole in Liguria, Basso Piemonte, Emilia, Romagna, Toscana, Calabria Ionica e Isole Maggiori, ma con poche piogge solo sulla Sardegna Meridionale. In generale bello e soleggiato altrove. Temperature per lo più in aumento, con nuovamente valori al di sopra delle medie stagionali quasi ovunque. Venti in attenuazione sui mari di Ponente ma ancora tesi in Sardegna. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata tra sole e nuvole all’estremo Nord-Ovest e Sardegna, comunque senza piogge. In prevalenza sereno nel resto d’Italia. Nel corso della notte qualche piovasco su Alpi Occidentali e Sardegna Meridionale, con deboli nevicate sulle zone alpine oltre 2000 metri. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e Toscana, pressoché stazionarie altrove.

Foto iStock/Getty Images