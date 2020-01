Tra lunedì sera e martedì piogge al Nord e sul versante tirrenico

In questa domenica non mancheranno le nuvole con qualche pioggia sulle regioni centrali tirreniche e al Sud. Successivamente, durante la prima parte della prossima settimana, le nostre regioni saranno ancora interessate da correnti occidentali che porteranno una nuvolosità sparsa, ma con piogge in generale di debole intensità, localizzate in prevalenza sul versante tirrenico della Penisola.



Le previsioni per le prossime ore.

Immagine iStock-Getty Images

Martedì al mattino cielo nuvoloso su gran parte del Paese. Deboli e isolate nevicate sulle Alpi al di sopra di 800-1000 metri. Deboli piogge sull’estremo Nord-Est, sull’alta Toscana, nelle zone interne del Lazio e sulla Campania. Nella seconda parte della giornata ampi rasserenamenti in Liguria e sulla Valle Padana. Schiarite anche sulla Toscana occidentale. Le deboli nevicate sulle Alpi interesseranno prevalentemente le aree di confine. Ancora qualche pioggia su Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Basilicata occidentale. Venti deboli sulla Valle Padana, da moderati a forti sud-occidentali sulle isole e sulle regioni peninsulari. Temperature quasi ovunque in rialzo nei valori minimi, massime in calo sulle aree alpine e prealpine, stazionarie o in lieve aumento altrove. La giornata di mercoledì sarà ancora ventosa con venti di Foehn nelle aree alpine e prealpine; venti tesi occidentali altrove. Al mattino ancora un po’ di neve sulle aree alpine settentrionali di confine. In giornata deboli piogge isolate sul versante tirrenico della Penisola e nelle zone interne della Sardegna. Nella seconda parte della settimana sul nostro Paese affluirà ancora aria umida ma più calda da ovest. Di conseguenza, saranno ancora possibili annuvolamenti sui settori occidentali della Penisola, ma senza piogge particolarmente significative. Le temperature saranno in aumento con valori che si porteranno ovunque al di sopra della norma.