Tra giovedì e venerdì qualche pioggia su Isole e Calabria

In questa seconda parte della settimana le temperature torneranno gradualmente a salire riportandosi, a partire dal prossimo weekend, su valori di nuovo primaverili. Merito di un’area di alta pressione che tenderà rafforzarsi sull’Italia a partire già dalle prossime ore al Centro-Nord. Tra giovedì e venerdì infatti una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale (nr 1 di aprile) si avvicinerà alle nostre regioni meridionali, portando condizioni di instabilità con piogge anche a carattere di rovescio, dapprima in Sardegna e poi tra la Sicilia e la Calabria. Nel fine settimana il tempo migliorerà anche nelle Isole maggiori e all’estremo Sud. Il tempo bello e mite proseguirà anche nel corso della prossima settimana con temperature che si porteranno su valori oltre la norma fino a toccare e superare i 20 gradi in molte località.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì in Sardegna, Sicilia e bassa Calabria cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e locali rovesci, più insistenti in Sicilia. Nuvolosità variabile anche nelle altre regioni meridionali e e nel Lazio. Nel resto del Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con modesti annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi e tra Piemonte e nord della Lombardia. Dopo una mattinata fredda con temperature anche leggermente inferiori allo zero al Centro-Nord, le temperature massime pomeridiane sono previste in generale rialzo, ma ancora inferiori alla norma; localmente si potranno toccare i 14-15 gradi. Venti in generale attenuazione, moderati orientali su basso Ionio, Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna con mari mossi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ritroveremo ancora della nuvolosità nelle Isole e all’estremo Sud, con qualche pioggia o rovescio in Sardegna, più probabili nelle zone interne, e in Sicilia. Nelle altre regioni meridionali presenza di un po’ di nubi irregolari e variabili ma senza piogge. Nel resto del Paese tempo ben soleggiato salvo modesti annuvolamenti sulle aree montuose. Temperature in generale rialzo, sia nei valori minime che nelle massime. Venti in rinforzo nello Ionio e nel canale di Sicilia, che risultano molto mossi.