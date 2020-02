Torna un clima primaverile sull'Italia: nel weekend punte di 20 gradi

Dopo il passaggio della perturbazione proveniente dal Nord Atlantico (la nr. 5 di febbraio), il tempo migliorerà rapidamente anche al Centro-Sud già nel corso della giornata di giovedì. Le correnti fredde che accompagnano il sistema nuvoloso favoriranno un temporaneo calo delle temperature che comunque resteranno leggermente sopra la norma, specie nelle regioni settentrionali. Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sull’Europa occidentale e nel Mediterraneo, garantendo così tempo stabile e temperature nuovamente in risalita, specialmente da domenica.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino nuvole residue su Abruzzo, Molise, ovest della Sardegna, nord della Sicilia, Appennino meridionale e Puglia, con gli ultimi piovaschi su questa regione. Velature in transito al Nord, in particolare su Alpi e Nord-Ovest. Prevalenza di sole nel resto d’Italia. Dal pomeriggio tempo più soleggiato anche nelle regioni meridionali. Temperature massime pomeridiane in calo nel medio e basso versante adriatico e nelle vicine aree appenniniche; qualche grado in meno anche nelle aree del Nord che ieri hanno visto valori sopra la media per effetto dei venti di Foehn. Venti settentrionali ancora intensi al Sud e intorno alla Sicilia. Molto mossi i mari meridionali, il Canale di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA alto, pari a 90).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata tranquilla e in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento significativo ma innocuo solo tra Liguria di Levante e Toscana, nel nord e nell’ovest della Sardegna, a carattere sporadico sui settori alpini più settentrionali. Tra sera e notte tendenza all’aumento delle velature nei cieli del Nord. Possibile formazione di qualche banco di nebbia nella notte sulla Val Padana orientale. Temperature minime in calo al Centro-Sud e nelle Isole, primi rialzi nelle massime, più significativi sul medio e basso Adriatico e nelle aree appenniniche. Valori sempre miti, con punte di 16-18°C al Centro-Sud e Isole. Si indebolisce il vento anche al Sud con gli ultimi rinforzi nel Salento e sull’Alto Ionio. Venti a tratti moderati occidentali sulla Sardegna.