Torna l'alta pressione

Il generale rialzo della pressione ci regalerà una giornata più soleggiata e stabile, con pochi temporali pomeridiani per lo più concentrati sulle zone montuose del Nord e dell'estremo Sud, mentre le temperature rimarranno al di sotto della norma sulle regioni del medio Adriatico e su quelle meridionali. All'inizio della prossima settimana l'alta pressione tenderà a consolidare la sua presenza sulla nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento: tornerà a farsi sentire quindi un caldo tipico di piena estate, con temperature nella norma o leggermente al di sopra. Il caldo aumenterà ulteriormente a metà settimana, almeno al Centro-Sud e nelle Isole, dove resisterà il bel tempo; al Nord, invece, a partire da mercoledì e probabilmente per il resto della settimana, tornerà ad aumentare l'instabilità e quindi il rischio di piogge e temporali a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte d’Italia: da segnalare po’ di nuvole sparse, a carattere variabile e irregolare, solo all’estremo Sud e zone montuose della Penisola, con isolati rovesci e temporali su Alpi, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in crescita con punte nuovamente intorno ai 30 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori dove si tornerà a toccare e anche a superare leggermente la soglia dei 30 gradi; nel resto del Paese valori ancora, seppur di poco, al di sotto delle medie del periodo. Venti per lo più di debole intensità, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia dove il mare resta mosso.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino tempo ovunque bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali, dove è possibile qualche breve e improvviso scroscio di pioggia; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in crescita, in generale nella norma o di poco oltre.