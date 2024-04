Terremoto scuote il Giappone, scossa di magnitudo 6.3: la situazione

Un terremoto con una magnitudo preliminare di 6,4 ha colpito il sud del Giappone nella tarda serata di mercoledì, ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese.

Al momento, non ci sono notizie su eventuali danni a cose o persone, e non è stato emesso un allarme tsunami. L'epicentro del terremoto è stato il Canale di Bungo, uno stretto che separa le isole giapponesi di Kyushu e Shikoku, ha detto l'agenzia, aggiungendo che non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Le prefetture di Ehime e Kochi sono state colpite dal terremoto con un'intensità di 6 sulla scala giapponese 1-7, ha detto la JMA. L'impianto nucleare di Ikata nella prefettura di Ehime, dove è in funzione un reattore, non ha segnalato alcuna irregolarità, ha dichiarato l'operatore Shikoku Electric Power, secondo l'emittente pubblica Nhk.