Terremoto in Puglia, scossa magnitudo 3.2 vicino a Rodi garganico, in provincia di Foggia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5.32 di stamani, giovedì 15 dicembre, con epicentro in mare, a sette chilometri dalla costa di Rodi Garganico. Il sisma, registrato dall'Ingv a una profondità di 23 chilometri, è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, ma fortunatamente al momento non si hanno notizie di danni o feriti. Scuole chiuse oggi in alcuni comuni del Gargano.

Terremoto Puglia, la terra trema nel Gargano

L'epicentro della scossa magnitudo 3.2 che all'alba ha fatto tremare la costa di Rodi garganico, mettendo in allarme non solo gli abitanti della città ma anche quelli degli altri comuni del Gargano in Puglia, è stato registrato dall'Ingv di Roma a sette chilometri dalla costa con ipocentro a 23 km di profondità.

Tra i comuni più vicini all'epicentro del sisma troviamo Apricena, Ischitella e Vico del Gargano. Proprio in questi ultimi due i sindaci hanno disposto la chiusura oggi degli istituti scolastici.

Terremoto Gargano, scuole chiuse oggi in Puglia

I sindaci di Ischitella e Vico del Gargano hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi, giovedì 15 dicembre. Si tratta di una misura presa in via precauzionale, poiché da una prima verifica non sono stati segnalati danni alle strutture.

La scossa ha provocato molta paura tra gli abitanti, che dichiarano di avere avvertito come una forte folata di vento proveniente dal mare, ma per fortuna al momento non si registrano feriti.