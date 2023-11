Terremoto nelle Marche di magnitudo 4.0: paura a Fermo. Trema la terra anche in Sicilia a Nicosia

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è avvertita nelle Marche poco dopo le ore 17 di martedì 14 novembre 2023. Tanta paura a Fermo, visto che l'epicentro del sisma è stato registrato a tre chilometri a sud di Montelparo.

Trema la terra nelle Marche: terremoto di 4.0 a Fermo

Attimi di grande paura a Montelparo, in provincia di Fermo, intorno alle ore 17 di martedì 14 novembre 2023. Una scossa di terremoto è stata avvertita da buona parte della popolazione come evidenziato dall'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha indicato magnitudo di 4.0 dell'evento sismico. L'epicentro del terremoto è stato individuato a 3 Km da Montelparo con l'ipocentro a 21.6 km di profondità. La scossa di terremoto è stata talmente forte da essere avvertita in tutta la regione compresi i territori di Ancona, Ascoli Piceno e tutta la costa.

#Fermo, una scossa di #terremoto di ML 4.0 è stata registrata alle 17:17 con epicentro nel Comune di Montelparo. Pervenute alla sala operativa del comando dei #vigilidelfuoco solo richieste di informazioni [#14novembre 18:30] pic.twitter.com/99A5EGq0m6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 14, 2023

Tantissime le chiamate e le segnalazioni da parte dei cittadini sui social e non spaventati dalla forte scossa. Al momento non risultano danni a edifici e infrastrutture.

Terremoto oggi in Italia: non solo nelle Marche, ma anche in Sicilia. Ecco dove

Paolo Calcinaro, il primo cittadino di Fermo, la cittadina della Marche dove si è registrata la forte scossa di terremoto ha fatto sapere: "mi risulta che non ci siano problemi, anche se il terremoto è stato avvertito nettamente. Gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative".

Non solo, il sindaco sui social ha aggiunto: "si è registrata una scossa del quarto grado circa con epicentro nella parte montana della provincia: i nostri tecnici sono già in servizio per verificare che non ci siano problematiche. Sono fuori città ma in collegamento diretto con l'ufficio tecnico. Per ogni notizia informerò immediatamente".

Il terremoto nelle Marche non è l'unico evento sismico di oggi, martedì 14 novembre. Anche in Sicilia sono state avvertite due scosse di terremoto. La prima intorno alle ore 15 di magnitudo 3.6 nell'area di Cerami e Nicosia a una profondità di 32 Km. Successivamente, intorno alle 16, la terra ha tremato ancora con una scossa di magnitudo 2.5 a 6 chilometri a nord est di Nicosia, in provincia di Enna ad una profondità di 34 km.