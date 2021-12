Terremoto a Catania. Una scossa ha fatto tremare la Sicilia nel cuore della notte. La prima è stata registrata intorno alle ore 21:34 a cui sono seguite altre scosse nei minuti successivi con una scossa davvero forte che con magnitudo 4.3 registrata alle ore 22:33. Tanta paura nel catanese e nella provincia dove sono state avvertite scosse minori di magnitudo compresa tra 2.2 e 3.3.

Trema Catania e la Sicilia: scossa di terremoto nel cuore della notte

Paura nel cuore della notte a Catania per il terremoto. Diverse le scosse avvertite nella capitale della Sicilia; stando ai dati dell'Ingv, l'istituto di geofisica e vulcanologia, sono state almeno nove le scosse di terremoto registrate con una magnitudo tra 2.2 e una massima di 4.3 avvertita alle ore 22:33. L'epicentro del terremoto è stato registrato a 6 km a sud-ovest di Motta Sant'Anastasia, alla profondità di circa 11 km. Le scosse di terremoto sono state avvertite non solo nella città di Catania, ma anche nelle province di Siracusa e Ragusa ma anche Messina e Reggio Calabria.

Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Tanta la paura da parte dei cittadini che sui social hanno segnalato come il terremoto in Sicilia sia oramai diventato quasi una tradizione di Natale. Nel corso degli anni, infatti, si sono verificate sempre più spesso delle scosse di terremoto in concomitanza col Natale. Per fortuna nessuna delle nove scosse registrate dall'istituto di geofisica e vulcanologia risulterebbe aver causato danni a persone o cose.

Terremoto a Catania: le scosse avvertite dalla popolazione

Scosse di terremoto avvertite a Catania e in buona parte della Sicilia centro-orientale. L'Ingv ha geolocalizzato le scosse a circa sei chilometri a sud-ovest di Motta Sant’Anastasia a una profondità compresa tra i 9 e gli 11 chilometri. Il dipartimento della Protezione civile ha immediatamente contattato le strutture locali del Servizio nazionale visto che "la scossa di terremoto delle 22:33 è stata avvertita dalla popolazione".

Intanto la Protezione Civile ha contattato telefonicamente i sindaci di Motta Santa Anastasia per informarsi su eventuali danni a cose o persone, ma al momento non risultano segnalazioni. Non solo, il DG della Protezione Civile Siciliana Salvo Cocina ha chiamato anche il Presidente della Regione Nello Musumeci dopo essere stato contattato dal Capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio.