Termosifoni accesi di notte: i pro e i contro. I consigli utili

Nonostante il freddo di certi giorni, soprattutto durante le ore notturne, sarebbe opportuno resistere a una delle tentazione più frequenti durante i mesi più freddi dell'anno: quella di addormentarci con i termosifoni accesi. La temperatura troppo alta in camera da letto mentre dormiamo, comprometterebbe la qualità del nostro riposo e addirittura provocare l'insonnia.

Termosifoni accesi di notte: qual è la temperatura giusta?

L’ideale sarebbe una temperatura di circa 18°C. La temperatura interna del nostro organismo non è sempre la stessa. Mentre dormiamo, infatti, il nostro corpo disperde calore e abbassa la propria temperatura, iniziando una fase di raffreddamento fino a raggiungere la temperatura più bassa che solitamente è intorno alle 5 del mattino.

Una temperatura della camera troppo alta impedisce il processo di raffreddamento del nostro corpo, causando in questo modo una cattiva qualità del sonno, e in certi casi addirittura l'insonnia. Questo vale anche per i neonati che, tuttavia, come è noto potrebbero aver bisogno di una stanza con una temperatura leggermente più calda (al massimo 20°C).

I consigli per dormire bene durante la notte

Ecco di seguito alcuni semplici consigli per dormire bene: