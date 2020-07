Temporali al Centro-Nord, torna anche il rischio grandine

Oggi l'impatto con un'intensa perturbazione (la numero 7 di luglio) che, attraversando il Centro-Nord, porterà su questa parte d’Italia numerosi temporali e una sensibile attenuazione del caldo; i temporali potrebbero essere localmente anche intensi, con il pericolo perciò di grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi. Prima di abbandonare definitivamente la Penisola, nella giornata di domani la perturbazione porterà ancora qualche rovescio residuo sulle regioni del medio e basso versante adriatico. Da domenica il tempo migliorerà ovunque e avrà inizio una fase di tempo stabile con caldo in aumento.

Previsioni meteo per venerdì. Mentre al Sud e sulle Isole maggiori prevarrà ancora il bel tempo, oggi su gran parte del Centro-Nord il cielo sarà coperto dalle nubi.

Nel corso del giorno rovesci e temporali si svilupperanno praticamente su tutte le regioni settentrionali, in Toscana, in Umbria, nelle Marche e, a carattere più isolato, sull'Appennino abruzzese e i rilievi del Lazio. Le temperature massime caleranno in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna.



Previsioni meteo per sabato. Tempo in miglioramento al Nord e sul versante tirrenico: domani la perturbazione scivolerà verso sud facendo sentire i suoi effetti soprattutto su parte delle regioni meridionali e lungo l'Adriatico. Qualche pioggia o breve temporale potrà svilupparsi nelle zone interne di Abruzzo, Marche, Campania, Basilicata, Molise e sulla Puglia centro-settentrionale. Caldo in lieve attenuazione sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia e in Sardegna, temperature in leggero aumento al Nord.