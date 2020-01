Tempo stabile anche oggi

Fino a giovedì tempo nel complesso stabile per l’insistente presenza dell’alta pressione, allungata dal Medio Atlantico sul Mediterraneo Occidentale; parziale eccezione alle condizioni di tempo soleggiato al Nord, e in particolare in pianura e lungo le coste, dove il cielo si presenterà piuttosto grigio per nebbie e nubi basse. Le temperature faranno registrare in gran parte d’Italia valori anche sopra le medie stagionali; in particolare nelle regioni alpine avremo temperature di diversi gradi al di sopra della norma, con la quota dello zero termico che arriverà a sfiorare i 3000 metri nella giornata di mercoledì. Tra venerdì e sabato è invece probabile il rapido passaggio di una perturbazione atlantica, i cui effetti, in termini di piogge e nevicate, si faranno sentire prevalentemente al Nord e Toscana.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata grigia e nuvolosa in Liguria, sulla Pianura Padana centrale, nella fascia costiera dell’alto Adriatico e nel nord-ovest della Toscana con qualche locale pioviggine tra Liguria e nord-ovest della Toscana. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato con pochi annuvolamenti irregolari su medio e basso Adriatico, Calabria ed Isole. Nel primo mattino possibili banchi di nebbia su Veneto, Emilia e tra Toscana e Umbria. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Salento e Ionio; moderati rinforzi da sud anche tra il Mare di Sardegna e il Mar di Corsica.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata tra sole e nuvole in Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, nord della Puglia e Sardegna, ma senza piogge; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia. Al mattino un po’ di nebbie su coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Temperature massime in leggero aumento al Nord, pressoché stazionarie altrove.

Foto Ansa