Tempo in peggioramento al Centro-Sud con neve sull'Appennino

Il fronte freddo proveniente dalla Scandinavia e giunto lunedì sulle regioni settentrionali (perturbazione n.10 di marzo) nelle prossime 24 ore attraverserà il resto del Paese, dando luogo ad una veloce fase di maltempo invernale. La massa d’aria fredda che lo accompagna causerà un calo sensibile delle temperature anche sulle regioni peninsulari, oltre ad un brusco abbassamento del limite delle nevicate lungo la dorsale appenninica, dove tornerà a nevicare fino a quote collinari. Si tratta di un passaggio rapido: per mercoledì è atteso un miglioramento, con le ultime precipitazioni al mattino all’estremo Sud, ma in un contesto climatico in generale freddo per il periodo, con temperature diffusamente al di sotto della norma. Nella parte finale della settimana le temperature torneranno pian piano a salire riportandosi, a partire dal prossimo weekend, su valori in linea con le medie stagionali. Il tempo si manterrà stabile al Centro-Nord, mentre le Isole maggiori e le estreme regioni meridionali, tra venerdì e sabato, potrebbero essere attraversate dalla perturbazione attualmente parcheggiata sulla Penisola iberica. Successivamente, durante la settimana di Pasqua, stando alle attuali proiezioni, sembra probabile il ritorno dell’alta pressione con generali condizioni di bel tempo e clima gradualmente più caldo. e giunto lunedì sulle(perturbazione n.10 di marzo) nelle prossime 24 ore attraverserà il resto del Paese, dando luogo adche lo accompagna causeràanche sulle regioni peninsulari, oltre ad un brusco abbassamento del limite delle nevicate lungo la dorsale appenninica, dove tornerà a nevicare fino a quote collinari. Si tratta di un passaggio rapido:, con le ultime precipitazioni al mattino, ma in un contesto climatico in generale freddo per il periodo, con temperature diffusamente al di sotto della norma.le temperature torneranno pian piano a salire riportandosi, a partire dal prossimo weekend, su valori in linea con le medie stagionali. Il tempo si manterrà stabile, mentre lee le estreme regioni meridionali,, potrebbero essere attraversate dalla perturbazione attualmente parcheggiata sulla Penisola iberica. Successivamente,, stando alle attuali proiezioni, sembra probabile il ritorno dell’alta pressione con generali condizioni di bel tempo e clima gradualmente più caldo.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino cielo da nuvoloso a coperto ovunque, salvo su estremo Nord-Est, medio-basso Tirreno e in Sicilia dove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Residue deboli precipitazioni su Piemonte, Prealpi lombarde ed Emilia Romagna, nevose fino a quote di bassa collina. Da metà giornata tendenza ad un peggioramento ed a precipitazioni sparse su gran parte delle regioni centrali, su Sardegna, Campania, Basilicata, nord della Calabria e della Puglia, anche sotto forma di rovesci; lungo l’Appennino quota neve in progressivo calo, anche sotto i 1000 metri. Nel contempo al Nord è atteso un graduale miglioramento, con schiarite anche ampie in serata lungo le creste alpine, in Liguria e sulla valle padana. Temperature massime in diminuzione, più marcata al Centro-Sud e dalla sera. Ventoso per venti di Bora o Grecale su mare Adriatico, regioni di Nord-Est e centrali; di Tramontana in Liguria.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata prevalentemente soleggiata al Centro-Nord, salvo una residua nuvolosità su Piemonte, Lombardia, nord dell’Emilia e Prealpi venete. Al Sud e sulle Isole maggiori al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con residue piogge su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia e ancora un po’ di neve fino a bassa quota tra Puglia e Lucania, ma con tendenza ad un miglioramento dal pomeriggio. Temperature minime del mattino in calo in tutta Italia. Massime in sensibile diminuzione su Abruzzo, Molise, Lazio al Sud e sulle Isole; in lieve rialzo altrove, ma ovunque inferiori alla norma. Venti deboli al Nord, da moderati a forti settentrionali al Centro-Sud, dove i mari risulteranno mossi o molto mossi.