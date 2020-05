Tempo ancora instabile al Nord, sole e caldo al Centro-Sud

Anche nei prossimi giorni il Nord continuerà ad essere attraversato da perturbazioni provenienti dal Mediterraneo occidentale; giovedì sera, in particolare, dopo una pausa che nel corso della giornata vedrà anche delle ampie schiarite, si conferma l’arrivo sulle regioni settentrionali della perturbazione numero 8 del mese, che darà luogo ad una fase di maltempo, con rischio di forti temporali e possibili nubifragi. Al Centro-Sud, all’opposto, si intensificherà il flusso di correnti sciroccali, con un ulteriore aumento delle temperature, fino a punte massime anche superiori ai 35 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Venerdì e sabato lo Scirocco andrà attenuandosi, ma le temperature resteranno superiori alla norma; al Nord l’instabilità persisterà anche nel corso delle giornate di venerdì e sabato, con rovesci e temporali sui rilievi, ma possibili anche in pianura.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso su Alpi e Nord-Ovest, sulle regioni meridionali e in Sicilia; più soleggiato in Emilia Romagna, al Centro e in Sardegna. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma con i primi isolati temporali su Alpi Marittime e Appennino settentrionale; verso sera i rovesci e i temporali si estenderanno rapidamente a Liguria, Piemonte, Lombardia, rilievi e vicine pianura del Nord-Est. Fenomeni più intensi nel corso della notte seguente, con forti temporali e possibili nubifragi in Piemonte e Lombardia. Temperature in aumento ovunque, con punte massime di 25-27 gradi al Nord, 29-30 al Centro e fino a 34-36 al all’estremo Sud e in Sicilia. Forti venti di Scirocco al Centro-Sud e in Sicilia, fino a 60-80 km/h.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino piogge a tratti ancora intense su Alpi, Prealpi, Friuli e alta pianura lombarda; piogge intermittenti in Liguria, Piemonte, Veneto e alta Toscana. Cielo parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia. Nel pomeriggio si accentuerà temporaneamente l’instabilità al Nord, mentre le nubi si alterneranno a delle schiarite altrove. Temperature in calo, ma sempre oltre la norma. Si indebolirà lo Scirocco al Sud; venti intensi di Libeccio su Mar Ligure, alto Tirreno e Appennino centro-settentrionale; ventoso in Emilia Romagna e Lombardia.