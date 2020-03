Tempo ancora instabile al Nord-Est e al Centro-Sud

Una nuova perturbazione atlantica , la numero 2 di marzo, ha raggiunto l’Italia: in queste ore abbandona le regioni del Nord, mentre la coda investe più direttamente il Sud. La massa d’aria fredda al suo seguito determinerà, nella giornata di sabato, un calo delle temperature, un rinforzo dei venti settentrionali, ma soprattutto la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi delle regioni meridionali: ne conseguirà un tempo ancora molto instabile soprattutto in Emilia Romagna e al Centrosud, mentre domenica l’instabilità si concentrerà al Sud e alla Sicilia. All’inizio della prossima settimana un’altra perturbazione (la n.4), più debole e più veloce, attraverserà l’Italia, con effetti principalmente al Nordest, in Liguria, regioni tirreniche e Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: al mattino qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, regioni tirreniche, Appennino abruzzese e molisano, Basilicata, con neve sui rilievi friulani oltre 900-1000 metri; nel pomeriggio qualche pioggia su Trentino (con neve oltre 1400 metri), Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, Calabria e Isole maggiori. Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime in aumento al Nord, medio versante adriatico e al Sud, in calo in Sardegna, pressoché stazionarie altrove.

Previsioni meteo per sabato. Bel tempo al Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Romagna e gran parte del Centro-Sud, eccetto la Toscana, con nevicate sull’Appennino centrale oltre 1000-1200 metri e numerosi temporali sulle regioni meridionali. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, al di sotto della norma in diverse località.