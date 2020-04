Temperature in aumento nel fine settimana

La fase più fresca e instabile di metà settimana sarà di breve durata: a partire da giovedì, infatti, torneranno l’alta pressione e il clima pienamente primaverile.

Le previsioni meteo

Nella giornata di venerdì su gran parte del Paese prevarranno ancora condizioni di tempo stabile salvo la presenza di nuvole già dal mattino in Liguria, Sardegna e lungo le coste della Toscanae, nel corso del pomeriggio-sera, anche sulle regioni di Nord-Ovest. Le temperature saranno in aumento un po’ dappertutto. Il vento di Scirocco sarà ancora teso sul Mar Ligure, sul Tirreno occidentale e nei canali di Sardegna e di Sicilia.



Nel corso del fine settimana il clima sull’Italia sarà estremamente mite con valori particolarmente al di sopra della norma al Sud e sulle Isole. Sabato si dovrebbe assistere ad un aumento della nuvolosità specie al Centro, in Liguria e sulla Sardegna, probabilmente senza piogge significative. Domenica si rinforzeranno i venti di Scirocco sui mari attorno alla Sardegna e a sud della Sicilia e aumenterà la probabilità di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e, localmente, nelle aree alpine e prealpine.