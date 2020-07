Temperature di nuovo in aumento nei prossimi giorni

Dopo il passaggio della rapida perturbazione nr.3 assisteremo ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione con temperature in aumento. La situazione dovrebbe proseguire in questo modo anche nei prossimi giorni. Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì tempo stabile e soleggiato sul Paese. Da metà giornata tendenza ad un aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche scroscio di pioggia in Alto Adige e sul settore alpino piemontese. Le temperature tenderanno ad aumentare e i venti saranno in generale di debole intensità. Durante il fine settimana il tempo sarà ancora soleggiato e molto caldo specialmente sulle regioni centro-meridionali. Il Nord Italia tra sabato e le primissime ore di domenica verrà sfiorato da una perturbazione a carattere di fonte freddo che determinerà qualche rovescio sparso e un leggero calo delle temperature.