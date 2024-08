Svolta meteo da domenica 18: forti temporali e brusco calo delle temperature

Cambio radicale della circolazione atmosferica sull'Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione nord atlantica (la n.4), che attraverserà tutte le regioni tra domenica 18 e la fine di lunedì 19 mettendo fine alla lunga ed estenuante ondata di caldo.

Il suo passaggio sarà responsabile di un vero e proprio break dell’estate, con una fase di forte maltempo alimentata dal contrasto fra la massa d’aria temperata atlantica al suo seguito e quella caldissima e umida preesistente. Si attendono, quindi, molti temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e possibili gravi criticità.

Il conseguente calo termico che prenderà forma tra domenica e l’inizio della settimana, sarà vistoso, anche di 10-15 gradi rispetto ai valori osservati prima di Ferragosto. Martedì ultimi episodi di instabilità e tendenza ad un miglioramento favorito dalla breve comparsa dell’Anticiclone delle Azzorre.

Dopo questa breve parentesi caratterizzata da un primo duro scossone all’estate, la stagione sembra intenzionata a riprendere i propri spazi: nella seconda parte della prossima settimana, infatti, è probabile una nuova risalita della massa d’aria subtropicale con conseguente ritorno a condizioni di caldo sopra la norma con punte di nuovo oltre i 35 gradi.

Forti temporali e brusco calo termico: le previsioni meteo per domenica 18

Prevalenza di nuvole in tutto il Paese. Rovesci e temporali a partire dal Nord e regioni centrali tirreniche, ma in estensione a quasi tutto il resto del Paese nel corso della giornata. Attenzione! Fenomeni a tratti molto intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Crollo termico su Alpi e Nord-Ovest con massime difficilmente oltre i 25 gradi; in calo le massime anche nel resto d’Italia, con valori non oltre i 30 gradi al Nord-Est e regioni centrali tirreniche, poco sopra i 30 gradi altrove, eccetto in Puglia e versanti ionici dove si farà sentire ancora un po’ di caldo con gli ultimi picchi di 35-36 gradi. Venti di Maestrale in sensibile rinforzo sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 19

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest e, temporaneamente, anche in Sicilia. Molte nuvole nel resto del Paese con rovesci e temporali a tratti intensi, particolarmente insistenti sull’alto Adriatico, più intermittenti nelle altre regioni. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, per lo più in calo nelle altre regioni, eccetto in Sicilia; valori dai 24 ai 30 gradi, con qualche punta leggermente oltre al Sud e in Sicilia. Ventoso quasi ovunque.