Sole e clima molto mite, ma nel weekend aumentano le nuvole

L’alta pressione garantirà venerdì un’altra giornata di tempo soleggiato e stabile in quasi tutta l’Italia, con temperature in aumento e in generale oltre la norma. Nel fine settimana però l’alta pressione mostrerà i primi segni di stanchezza e consentirà a una debole perturbazione (la numero 4 del mese) di lambire il nostro Paese, portando così un generale aumento della nuvolosità; nonostante ciò le piogge saranno davvero poche e si farà sentire un po’ di caldo fuori stagione, perché le temperature saliranno ulteriormente. Un peggioramento più deciso è atteso poi per l’inizio della prossima settimana, con piogge sparse su molte regioni per l’arrivo di un’altra e più intensa perturbazione (la numero 5 del mese) che, richiamando aria più fredda da est, causerà anche un brusco calo delle temperature. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta: seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata tra sole e nuvole in Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, comunque senza piogge; prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del Paese. Temperature massime in ulteriore aumento, quasi dappertutto comprese fra 18 e 24 gradi, con qualche punta anche di 25-26 gradi. Moderati venti meridionali attorno alla Sardegna, dove i mari risulteranno localmente mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per sabato. Cielo nuvoloso in Sardegna, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia, soprattutto nel nord della regione. Nuvole alternate a sprazzi di tempo bello in Emilia Romagna, Liguria, basso Piemonte, regioni centrali e Campania, ma in generale senza piogge (al più qualche pioviggine); prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, di alcuni gradi al di sopra della norma.