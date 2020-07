Sole e caldo in aumento

Nella giornata di lunedì prevarrà un tempo stabile e soleggiato con caldo sopportabile e senza afa. Qualche temporale potrà interessare le estreme regioni meridionali, in particolare la Calabria. Instabilità in aumento anche sulle Alpi centro-orientali.



Le previsioni per le prossime ore.

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione garantirà tempo stabile e caldo nella norma. Mercoledì sarà una giornata soleggiata su tutta Italia. Sole anche giovedì con qualche locale episodio instabile solo sulle Alpi orientali. Da venerdì le temperature tenderanno ad aumentare, specialmente su Emilia Romagna e Centro-sud dove potremo toccare picchi intorno ai 35-36°C. Tra venerdì e sabato tendenza ad un aumento dell’instabilità sulle Alpi con possibili sconfinamenti dei temporali sulle alte pianure del Nord.