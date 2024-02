Siccità record in Messico, la produzione di mais cala del 40%: i dati

Ingenti i danni economici in Messico causati dalla siccità. Durante l'ultimo anno la produzione del mais e altre coltivazioni, a causa della siccità, è calata del 40%. A rivelarlo sono i dati forniti dell’Osservatorio sulla siccità in Nord America.

Siccità record in Messico, cala la produzione di mais

Stando a quanto riportato dai dati preliminari pubblicati nel rapporto annuale, il 2023 è risultato essere l’anno più secco per il Messico a livello nazionale, raggiungendo valori record nelle regioni di Chihuahua, Hidalgo e San Luis Potosi.

I dati dell’Osservatorio sulla siccità in Nord America.

Nel rapporto è segnalato che durante l'ultimo anno, le riserve d’acqua destinate all’agricoltura hanno raggiunto durante l’ultimo anno solo il 42,7% della loro capacità, il 34,8% in meno rispetto all'anno precedente (2022). Per questa ragione, gli esperti stimano una scarsa raccolta anche per i prossimi mesi.

Non è la prima volta che il Messico si trova a fare i conti con i danni causati da lunghi periodo di siccità. Tutto il comparto agroalimentare del Paese da diversi anni si trova a dover far fronte a gravi perdite che di volta in volta vanno ad intaccare uno dei comparti più importanti dell'economia nazionale.