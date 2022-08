Siccità: la sofferenza degli animali selvatici

La siccità ha portato numerosi problemi e causato notevole sofferenza perfino agli animali selvatici. Sono in tanti ad aver particolarmente sofferto per il grande caldo che ha colpito tutta l'Europa e per la grave mancanza di acqua che ha causato disagi in tutto il mondo. Come? Quali disagi sono emersi? Ecco tutte le ultime notizie in merito.

Siccità e animali: ecco cosa sta accadendo

Sono mesi e mesi che ormai parliamo delle conseguenze della siccità per la specie umana, il Centro Fauna selvatica “Il Pettirosso” ha posto sotti i riflettori anche i disagi che la mancanza d'acqua ha procurato agli animali selvatici. In che modo? Bevono e si alimentano da pozze d’acqua che ora sono sempre più asciutte o addirittura secche. Questa situazione favorisce tra l’altro lo svilupparsi di tossine spesso letali. Quali sono le conseguenze sugli animali? Si possono trovare per esempio caprioli con forti dissenterie. Oppure? Anatidi che si trascinano sulle ali.

Come aiutare gli animali selvatici?

Come aiutare gli animali selvatici che stanno soffrendo a causa della siccità? Secondo alcune associazioni si potrebbero posizionare bacinelle o secchi d’acqua nei percorsi di passaggio degli animali selvatici lasciandole all’ombra di una pianta o un cespuglio oppure basterebbero anche i sottovasi, dove ad esempio gli uccellini possono rinfrescarsi.