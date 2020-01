Si profila un'altra settimana stabile

Le condizioni meteo sull'Italia continueranno ad essere influenzate da una vasta area di alta pressione che non mollerà la presa almeno per un'altra settimana.

Le previsioni per le prossime ore



Durante la prossima settimana non sono previsti importanti cambiamenti. La situazione, infatti, si preannuncia ancora decisamente stabile grazie alla persistenza dell'alta pressione che sarà maggiormente efficace soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove sarà ancora elevata la probabilità di nebbie o strati di nubi basse. Le regioni meridionali e la Sicilia resteranno un po' più ai margini dell’alta pressione, e saranno solo parzialmente influenzate da una depressione in transito al largo delle coste ioniche che si limiterà a portare solo un po’ di nuvolosità. Per tutto il periodo le temperature resteranno al di sopra della norma soprattutto nelle aree soleggiate e montuose del Nord, prossime alla media stagionale nel resto del Paese.

Foto iStock/Getty Images