Settimana prossima al via con tempo bello e clima meno caldo

L'aria più fresca che seguirà la perturbazione che raggiungerà sabato il Nord Italia farà sentire i suoi effetti anche all'inizio della prossima settimana, mantenendo le temperature al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo l'Adriatico.



Le previsioni per le prossime ore.

All’inizio della settimana il tempo rimarrà generalmente stabile, con solo pochi annuvolamenti più che altro a ridosso dei monti. In particolare lunedì non è prevista alcuna precipitazione, mentre tra martedì e mercoledì locali rovesci o temporali saranno possibili lungo l’arco alpino. In queste giornate insisteranno correnti fresche mediamente settentrionali che manterranno le temperature al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo l'Adriatico. Picchi di poco al di sopra dei 30 gradi saranno possibili soprattutto su Lazio, Campania e Isole Maggiori.



La giornata di lunedì, in particolare, sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato a parte il transito di qualche velatura e il consueto addensamento di nubi a ridosso dei rilievi, senza però precipitazioni. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie o in leggera diminuzione soprattutto al Sud, con valori in generale al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo il versante adriatico, e punte di 32-33 gradi sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori. Insisteranno ancora venti settentrionali a tratti moderati al Centro-Sud, orientali sulla bassa Pianura Padana.