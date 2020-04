Settimana instabile sull'Italia

Nella giornata di lunedì è atteso un peggioramento diffuso che coinvolgerà gran parte dell'Italia. Si profilano piogge a tratti intense un un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni meteo

Tra mercoledì e giovedì una circolazione di bassa pressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale contribuirà a mantenere condizioni di instabilità per altri 2-3 giorni, con effetti in termini di precipitazioni soprattutto al Centro-sud e nelle Isole, dove non si escludono anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Mercoledì cielo molto nuvoloso su gran parte del Paese con ampie schiarite solo su Alto Adige ed estremo Nordest. Deboli piogge sparse su Piemonte occidentale, Liguria, regioni centro-meridionali. I fenomeni saranno più insistenti sulle regioni adriatiche. Qualche rovescio anche nel nord della Sicilia e sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento al Nord e sulle Isole. Venti: tesi di Scirocco sull’alto Ionio. Giovedì il tempo migliorerà al Centro-nord mentre rovesci e temporali insisteranno soprattutto all’estremo Sud e sulla Sicilia. Temperature in aumento. Successivamente avremo di nuovo alcune giornate con tempo più stabile.