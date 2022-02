Sciopero trasporti a Roma, venerdì 4 febbraio 2022: orari e fasce garantite per metro, bus e tram

Il sindacato Usb Lavoro Privato ha proclamato per domani, venerdì 4 febbraio, 4 ore di sciopero che interesserà il personale Atac e Cotral. A rischio anche le linee bus gestite da Roma Tpl. Ecco orari e fasce garantite.

Sciopero trasporti del 4 febbraio a Roma, perché?

Lo sciopero del trasporto pubblico locale del 4 febbraio è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato per protestare contro la "non volontà del governo di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del Paese quali trasporti, scuola e sanità già di per sé evidenti nella fase pre-pandemica; per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".

La necessità di richiamare l'attenzione su importanti problematiche, come la dignità e la sicurezza del servizio pubblico, oltre che sul reddito dei lavoratori del settore, rischia di creare disagi ai pendolari, già messi a dura prova dalle corse cancellate a causa della pandemia Covid. Anche perché insieme ai mezzi pubblici della Capitale, incroceranno le braccia anche quelli di molte altre città, con orari e modalità diverse per ogni provincia.

Sciopero 4 febbraio a Roma

Il trasporto pubblico romano sarà a rischio domani, venerdì 4 febbraio, dalle 8,30 alle 12,30. Interesserà gli autobus, le metropolitane, i tram e i treni di Atac e i bus gestiti da Roma Tpl. Come già anticipato, lo sciopero coinvolgerà anche i lavoratori Cotral, azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale.

Sciopero dei mezzi a Roma: orari e fasce garantite autobus, metro, treni urbani e tram ATAC

Il trasporto pubblico sarà garantito fino alle 8,30 e dopo le 12,30. Nelle 4 ore di agitazione non è invece garantito il servizio sull'intera rete Atac e l'agitazione potrà portare alla cancellazione di corse di bus, metro, treni urbani(ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord) e tram.

Nelle stazioni, che resteranno comunque aperte, non sarà garantito il servizio di ascensori e scale mobili, così come il servizio di biglietteria. Resteranno invece aperti i parcheggi di interscambio.

Orari e fasce garantite Cotral per lo sciopero 4 febbraio a Roma

Lo sciopero di domani, 4 febbraio, a Roma coinvolgerà gli autobus regionali gestiti dalla società Cotral. Non è quindi garantito il servizio dalle 8,30 alle 12,30, mentre le corse si svolgeranno regolarmente nel resto della giornata.

Sciopero trasporti pubblici nelle altre città italiane

Trasporto pubblico a rischio domani, in molte città italiane. Spostarsi con i mezzi pubblici a Firenze, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Bologna, Bari e Palermo potrebbe risultare particolarmente difficile, a causa dello sciopero trasporti pubblici che interesserà molte città con orari e modalità diverse.