Sciopero trasporti e scuola 30 maggio, disagi negli spostamenti e lezioni a rischio

Uno sciopero indetto dai sindacati coinvolgerà il settore dei trasporti e quello della scuola lunedì 30 maggio, ecco le zone e gli orari.

Sciopero trasporti 30 maggio 2022

Giornata di scioperi quella di lunedì 30 maggio, nella quale si prevedono non pochi disagi. In tutta la Toscana è infatti previsto uno sciopero generale del settore dei trasporti che riguarderà le Autolinee Toscane della durata di 24 ore. Lo sciopero, indetto dai sindacati Cobas Lavoro Privato e Fast Slm Confsal, coinvolgerà diverse corse nelle varie zone della regione. In particolare il servizio non è garantito nei seguenti orari:

-Piombino e Isola del Giglio dalle 8.31 alle 12.29 e dalle 15.31 a fine servizio;

-Pistoia dalle 8.46 alle 12.44 e dalle 16.31 a fine servizio;

-Montecatini dalle 8.31 alle 11.59 e dalle 15.01 a fine servizio;

-Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero dalle 9.31 alle 11.59 e dalle 15.01 a fine servizio;

-Pisa dalle 9 alle 16.59 e dalle 20 a fine servizio;

-Lucca dalle 8.31 alle 11.59 e dalle 15.01 a fine servizio;

-Massa-Carrara dalle 9.01 alle 16.59 e dalle 20.01 a fine servizio.

Sciopero scuola 30 maggio 2022

Interesserà tutta l'Italia e non soltanto una regione lo sciopero della scuola, indetto sempre per il 30 maggio da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams. Le lezioni saranno inevitabilmente a rischio in questa data e i sindacati saranno in piazza a Roma a far sentire la propria voce. La protesta è nata a causa della mancata risposta da parte del Governo alla richiesta da parte dei sindacati di modificare il DL 36, che riguarda la formazione e il reclutamento del corpo docenti recentemente approvato dall’esecutivo.

Le sigle sindacali hanno così motivato la loro decisione: "La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini, per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola".

Di seguito anche le richieste avanzate dai sindacati e riportati sui siti di riferimento: