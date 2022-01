La pandemia Covid-19 ha cambiato le nostre vite e continua ad avere un peso determinante anche sulle nostre abitudini. Proprio in questi giorni, infatti, entrano in vigore delle nuove restrizioni approvate dal decreto legge del 29 dicembre 2021 riguardanti l'accesso agli impianti sciistici. Cosa cambia e soprattutto quali sono le regole da rispettare per poter trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in montagna?

Covid e sci: obbligatorio il super green pass rafforzato

Novità in arrivo per l'accesso agli impianti di risalita dei comprensori sciistici. Da lunedì 10 gennaio 2022, infatti, per accedere alle piste da sci, funivie, cabinovie e seggiovie sarà necessario esibire il super green pass rafforzato. Non basterà più la versione base del green pass visto che il governo, complice l'impennata dei contagi da Coronavirus, ha aggiunto una serie di restrizioni per fronteggiare una nuova pericolosa ondata del virus. Il super green pass rafforzato, infatti, diventa l'unico lasciapassare per poter accedere ai comprensioni sciistici; senza di questo certificato verde rinforzato non sarà possibile più accedere né alle funivie e cabinovie né tantomeno alle seggiovie.

Ricordiamo che il super green pass rafforzato si ottiene solo con la vaccinazione completa oppure con la guarigione da Covid e non più con il tampone. L'obbligo del super green pass rafforzato riguarda tutti "gli impianti di risalita nei comprensori sciistici" sia all'aperto che al chiuso.

Super green pass rafforzato: obbligatorio sulle piste da sci, ma anche hotel

Stai pensando di trascorrere qualche giorno di relax in montagna? Oppure di tirare fuori dall'armadio le attrezzature da sci? Bene, prima di farlo è importante sapere che da lunedì 10 gennaio 2022 per poter accedere agli impianti e comprensori sciistici di tutta Italia è obbligatorio essere in possesso del super green pass rafforzato. Il certificato verde va esibito non solo presso gli impianti da sci, ma anche per poter soggiornare presso le strutture alberghiere e hotel. Non solo, senza super green pass è vietato l'ingresso nei ristoranti e bar, anche per una semplice consumazione al banco.

E' importante ricordare che il super green pass viene rilasciato dal Ministero della Salute a tutti i cittadini che hanno completato il ciclo di vaccinazione oppure i guariti dalla malattia Covid-19 e ha una durata di 6 mesi. La certificazione verde è richiesta sia in zona bianca, arancione e gialla senza alcuna distinzione. Infine permane l'obbligo di mascherina anche all'aperto in zona bianca fino alla fine dello stato di emergenza, mentre di mascherina ffp2 per accedere ai mezzi di trasporto e agli impianti di risalita al chiuso.