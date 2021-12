Storie e tradizioni di Santa Lucia: il 13 dicembre è davvero il giorno più corto dell'anno? Ogni anno il 13 dicembre ricadono i festeggiamenti di Santa Lucia, protettrice della vista e di tutti coloro che hanno problemi agli occhi. Non solo, secondo la tradizione il 13 dicembre è anche il giorno più corto dell'anno. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme!

Santa Lucia 2021, la storia e tradizioni

Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, la patrona di tutti coloro che hanno problemi alla vista. Celebrata in tutta Italia, il culto della protettrice della vista è molto sentito in Emilia Romagna dove ogni anno si svolgono feste e fiere per festeggiare la Santa.

Lucia di Siracusa, questo il suo nome, è stata una martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano. Le tradizioni popolari hanno poi fatto ricadere nel suo giorno, il 13 dicembre, il detto "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia" visto che il suo nome Lucia in latino è associato alla luce. Non solo, secondo la tradizione Santa Lucia è anche riconosciuta come la protettrice delle donne nubili. Per questo motivo nel giorno del 13 dicembre tutte le donne in cerca di marito e senza dote si recavano in Chiesa per manifestare pubblicamente la loro volontà di sposarsi. Un'altra tradizione riguarda le città di Forlì e Savignano sul Rubicone dove ogni anno nel giorno di Santa Lucia viene regalato alle donne innamorate un pezzo di torrone artigianale come segno di affetto.

Santa Lucia: il 13 dicembre è il giorno più corto dell'anno?

Un detto popolare recita: "Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia". E' davvero così? La tradizione popolare vuole che proprio il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, sia il giorno più corto dell'anno. In realtà non è proprio così, visto che è scientificamente provato che il giorno più corto dell'anno è quello che corrisponde al Solstizio d'Inverno. Il giorno più corto dell'anno ricade quindi tra il 21 e 22 dicembre, mentre il giorno più lungo è intorno al 20 e 21 giugno.

Come mai ancora oggi nel giorno di Santa Lucia si parla del giorno più corto dell'anno? Si tratta di una tradizione antica, prima del 16° Secolo, legata ad un errore tra il calendario civile e quello solare che faceva ricadere il solstizio d'inverno tra il 12 e 13 dicembre. Successivamente le cose sono cambiate con la riforma del calendario di Papa Gregorio XIII. Una cosa è certa: nel giorno del 13 dicembre, Santa Lucia, si registra effettivamente una riduzione delle giornate con il Sole che tramonta prima.