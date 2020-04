Ritorna la pioggia a inizio settimana

L'alta pressione inizierà ad indebolirsi nel corso delle prossime ore. Le nuvole tenderanno ad aumentare gradualmente nel corso del weekend e, nella giornata di lunedì è atteso un peggioramento più diffuso che coinvolgerà gran parte dell'Italia.

Le previsioni meteo

Martedì prevarranno ancora le nuvole in gran parte d’Italia, più compatte tra il Nordovest, l’Emilia Romagna la Toscana e il medio Adriatico. Al Sud tempo instabile con locali piogge o rovesci meno probabili sul basso Tirreno e lungo le coste della Sicilia. Al Centro ancora piogge sparse in gran parte del settore che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico. Al Nord residue precipitazioni a ridosso dell’Appennino emiliano e romagnolo e delle Alpi centro-occidentali, con limite della neve comunque elevato almeno oltre i 1700-1800 metri, al mattino anche sul basso Piemonte. Temperature in generale calo nelle minime, massime in ulteriore lieve calo tra Toscana, Umbria e Marche. Altra giornata piuttosto ventosa su Adriatico, alto Ionio e in gran parte del Centro e dei mari di Ponente con venti di Tramontana fino a forti sul Ligure occidentale.

Tra mercoledì e giovedì un’ulteriore circolazione di bassa pressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale contribuirà a mantenere condizioni di instabilità per altri 2-3 giorni, con effetti in termini di precipitazioni al Centro-sud e nelle Isole, dove non si escludono anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Al Nord ancora possibilità di qualche fenomeno mercoledì all’estremo Nordovest, mentre per giovedì si prospetterebbe una tendenza alle prime schiarite. La ventilazione rimarrà piuttosto vivace nella giornata di mercoledì per poi tendere ad attenuarsi. Le temperature tenderanno a rialzare giovedì al Nord e venerdì anche in Sardegna e in gran parte del settore peninsulare.