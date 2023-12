Riscaldare casa senza usare il gas, come fare per spendere poco: le soluzioni

Riscaldare la casa senza spendere molto è possibile? Anche se l’inverno 2023-2024 non è dei più freddi, è molto difficile riscaldare casa senza spendere nulla. Si possono trovare delle soluzioni per evitare sprechi di calore causati da spifferi d’aria fredda che dall’esterno entrano nella stanza e non solo favoriscono la perdita di calore nelle nostre stanze, possono causare anche fastidio se ci raggiungono in determinati punti del corpo.

Riscaldare casa senza gas spendendo poco: le soluzioni

Quando si parla di soluzioni a basso costo per riscaldare la nostra casa, non vuol dire a “costo zero”. Tra le soluzioni con un costo medio c’è sicuramente la stufa a pellet, che con un investimento iniziale il più delle volte calmierato dai diversi bonus economici, si riesce ad acquistare un sistema di riscaldamento che fa risparmiare molto.

Lampade e stufe a infrarossi

Le lampade e le stufe a infrarossi, che emettono calore sottoforma di radiazione, permettono di riscaldare una stanza in poco tempo. Esistono dei modelli a basso consumo, ma migliore è la qualità e la resa del prodotto, maggiore sarà il suo costo. Le stufe a infrarossi possono partire intorno ai 20€, ma le migliori per qualità-prezzo rimangono quelle con un budget medio-basso intorno ai 50-70€.

Quadro o parete riscaldante

Un altro sistema di riscaldamento è il quadro o la parete riscaldante. Sono stufe che funzionano con un pannello radiante a infrarossi. Il costo dipende spesso dalla grandezza della parete o del quadro riscaldante. La media è quella dei 100-150€.

Soluzioni economiche per tenere a casa calda durante l'inverno

È importante valutare quando si riscalda una stanza, anche soltanto con il del Sole al mattino, di mantenere la temperatura più a lungo possibile. Per fare in modo che questo avvenga, esistono alcuni metodi come quello di evitare di aprire le porte o di limitare gli spifferi bloccando finestre e porte con cuscini specifici. Con una minima spesa si possono comprare delle guarnizioni che impediscano all’aria fredda di entrare attraverso le finestre o le porte. Sellici ed economiche soluzioni che permettono di tenere calda la casa senza una spesa eccessiva.