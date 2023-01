Realizzata mappa interattiva per simulare impatto asteroide sulla Terra

Che cosa succederebbe se un asteroide si schiantasse sulla Terra? Ora possiamo simularne l'impatto grazie a una nuovissima mappa interattiva appena realizzata.

Cosa succede se un asteroide colpisce la Terra?

Le probabilità sono molto basse, ma farsi trovare impreparati non è mai una scelta saggia; ecco dunque che nasce la prima mappa interattiva in grado di simulare l'impatto di un asteroide col nostro pianeta. In tantissimi film di fantascienza abbiamo visto scene simili con enormi massi rocciosi che si schiantano sulla Terra distruggendo le città e seminando il panico tra la folla. Ovviamente si tratta solo di finzione, ma nella realtà lo scenario sarebbe davvero così apocalittico? Siamo in grado di calcolare i danni che un asteroide provocherebbe al nostro pianeta? Per dare una risposta precisa avremmo bisogno di conoscere le dimensioni, la velocità, il punto d'impatto e tanti altri elementi sul corpo che colpirebbe la Terra e non è dunque semplice. Ma grazie ad Asteroid Launcher da adesso possiamo simulare in maniera estremamente precisa un evento simile, sperando ovviamente che il tutto rimanga un "gioco" e non una previsione.

Che cos'è Asteroid Launcher? Si tratta di un'app da browser che sfrutta App Maps con l'integrazione delle mappe satellitari, ma la sua funzione è quella di prevedere i danni provocati da un'asteroide, tra cui la dimensione del cratere e il numero di vittime. Basta inserire gli ipotetici parametri come appunto la velocità, le dimensioni e il punto d'impatto del corpo e potremo simulare il tutto con tanto di immagini. Il calcolo dei possibili danni è molto esaustivo e prende in considerazione anche il numero di vittime non solo nel cratere, ma anche quelle nella palla di fuoco che si genererebbe, e lo stesso vale per i feriti. Come detto, è estremamente difficile che il nostro pianeta venga seriamente danneggiato dall'impatto con un asteroide, ma non vuol dire che sia del tutto impossibile. Dunque Asteroid Launcher al momento può risultare un giochino divertente per immaginare un evento simile esorcizzandone la paura, ma in futuro potrebbe rivelarsi un valido alleato per stimare la pericolosità di un corpo estraneo che si avvicina a noi.