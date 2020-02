Rapida perturbazione verso Sud

La perturbazione n.3 di febbraio, che la scorsa notte ha investito le regioni settentrionali, scivola rapidamente lungo la Penisola nel corso della giornata odierna, dando luogo ad un temporaneo peggioramento sulle regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali, mentre dietro ad essa si assisterà ad un altrettanto rapido miglioramento. Nella notte su sabato la perturbazione si sarà già trasferita sulla vicina Penisola balcanica, mentre alle sue spalle la rimonta dell’alta pressione assicurerà di nuovo tempo stabile e clima mite nel secondo fine settimana di febbraio, dal sapore tutt’altro che invernale. Il rialzo termico atteso soprattutto a partire da domenica, infatti, riporterà le temperature anche di 5-6 gradi al di sopra della norma. Una condizione climatica, questa, destinata a proseguire almeno fino a metà della prossima settimana. Dal punto di vista del tempo, un’altra debole perturbazione atlantica (la n.4) potrebbe raggiungere il Nord Italia alla fine di lunedì, ma con effetti ancora una volta piuttosto scarsi.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino rapido passaggio a tempo soleggiato sulle regioni del Nord e su gran parte della Toscana; piogge sparse e locali temporali nel resto del Centro, in estensione tra la fine della mattinata e il pomeriggio al resto del Sud peninsulare. Dal pomeriggio torna il sole su tutte le regioni centrali; tempo soleggiato anche su Sardegna e Sicilia; le precipitazioni si concentrano tra bassa Campania, Basilicata, Puglia, Calabria tirrenica e settentrionale, ma con fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature: massime in rialzo al Nord, in lieve calo sul medio Adriatico e al Sud. Venti: in sensibile rinforzo, da moderati a forti nord-occidentali su mari e regioni centro-meridionali, con raffiche fino a 50-70 Km/h; episodi di Fohn nelle vallate alpine e temporanei rinforzi anche sulla val padana centrale. Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Su tutto il Paese tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di nubi alte e sottili sulle regioni settentrionali e qualche modesto annuvolamento nelle aree interne del Sud e sulla Sardegna. Temperature: minime per lo più in diminuzione, con valori all’alba vicini allo zero al Centronord; massime in leggera flessione in val padana e all’estremo Sud. Venti: da moderati a tesi di Tramontana al Sud e sulla Sicilia, forti sul mar Ionio, ma in attenuazione a fine giornata. Mari: molto mosso o agitato lo Ionio.