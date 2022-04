Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2022? Le date

Quando avranno inizio le vacanze di Pasqua 2022? Per i ragazzi che vanno a scuola vi saranno circa 5 giorni di riposo o meglio di interruzione delle lezioni. Il calendario varia a seconda delle varie Regioni e delle decisioni prese - in autonomia - dai vari istituti scolastici. Ecco il calendario generale.

Vacanze di Pasqua 2022: data di inizio e di fine delle ferie dall'attività scolastica

Per chi si sta chiedendo quando iniziano le vacanze di Pasqua 2022, ecco la risposta. Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado rimarranno a casa da giovedì 14 a lunedì 19 aprile compresi.

Ebbene sì la pausa dalle lezioni prenderà il via il Giovedì Santo per terminare in bellezza dopo le grigliate in compagnia di amici e parenti di Pasquetta ovvero del lunedì dopo Pasqua. Da martedì tutti dovranno tornare tra i banchi e dovranno riprendere il normale svolgimento delle lezioni, almeno fino alla breve pausa del 25 aprile che cadendo di lunedì darà modo di allungare il fine settimana e godersi un'altra mini vacanza.

Occorre sottolineare come le singole scuole godano, però, della possibilità di scegliere in autonomia le date di chiusura e quindi potrebbero anche decidere di prolungare, per esempio, le vacanze pasquali degli studenti o al contrario di accorciarle chiedendo agli alunni di andare a scuola fino al Venerdì Santo.

Per chi non va a scuola, invece, le vacanze di Pasqua avranno durata ben più breve. A meno che non vi sia la possibilità di prendere alcuni giorni di ferie, tutti i lavoratori dovranno recarsi sul posto di lavoro fino al venerdì 15 aprile compreso. In ufficio o in fabbrica si rientrerà poi martedì 19 aprile. Solo 3 giorni vi saranno per riposarsi, incontrare amici e parenti o viaggiare.

Quando cade Pasqua e perché la data è così 'ballerina'?

Quest'anno il giorno di Pasqua cadrà domenica 17 Aprile. Tale giorno cade sempre la prima domenica dopo il primo plenilunio, che avviene dopo l’equinozio di primavera. Per questo motivo si tratta di una data 'ballerina' che viene definita anche 'alta' o 'bassa' a seconda che si verifichi prima o dopo la metà di Aprile.