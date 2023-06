Qualità della vita in Italia: in quali città si vive meglio? Le classifiche per bambini, giovani e anziani

Quali sono le città italiane dove si meglio per bambini, anziani e giovani? L'indagine "Qualità della vita" condotta dal Sole 24 Ore ha stabilito le città italiane dove si vive meglio tenendo conto di una serie di indicatori suddivisi per età. Scopriamo la classifica delle migliori città per bambini, giovani e anziani.

Italia, le città dove si vive meglio per i bambini

Il Sole 24 Ore si è occupato di una indagine dedicata alla qualità della vita in Italia. Uno studio che ha preso in considerazione alcuni indicatori suddivisi in base alla fascia d'età per stabilire le città italiane dove si vive meglio e quelle dove si vive peggio a seconda che si tratti di bambini, giovani e anziani.

La prima fascia riguarda i bambini di età compresa tra gli 0-10 anni, poi c'è la fascia giovani dai 18 ai 35 anni e infine gli anziani di età over 65. Diversi gli indicatori presi in considerazione dall'indagine a seconda della fascia di riferimento. Per i bambini si è tenuto conto della retta media della mensa scolastica, le competenze numeriche e quelle alfabetiche. Per la categoria dei giovani, invece, si è considerato il trend dei residenti e l’indice di soddisfazione del proprio lavoro. Infine per la categoria degli anziani tra le tante: l’indice dei posti letto nelle Rsa e l’indice di solitudine.

Per la categoria dei bambini, le città dove si vive meglio sono:

Siena con punteggio 575 Aosta con punteggio 565,1 Ravenna con punteggio 558,4 Firenze con punteggio 558,1 Bologna con punteggio 553,3

Queste, invece, sono le città dove si vive peggio che occupano le ultime posizioni della classifica:

Agrigento con punteggio 241,9

con punteggio 241,9 Cosenza con punteggio 238,8

con punteggio 238,8 Trapani con punteggio 224,8

con punteggio 224,8 Reggio Calabria con punteggio 224,5

con punteggio 224,5 Crotone con punteggio 194,1

Italia, le città dove si vive meglio per i giovani

Passiamo alla classifica delle città dove si vive meglio e peggio per la categoria dei giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni. La città dove si vive meglio è Ravenna con un punteggio di 684,5, mentre quella dove si vive peggio è Taranto con 320,6. Ecco la classifica delle prime 5:

Ravenna con punteggio 684,8 Forlì-Cesena con punteggio 638,5 Ferrara con punteggio 625,5 Piacenza con punteggio 611 Grosseto con punteggio 609,8

Questa la classifica delle città dove si vive peggio per i giovani:

Catanzaro con punteggio 377,7

con punteggio 377,7 Roma con punteggio 372,2

con punteggio 372,2 Napoli con punteggio 358,5

con punteggio 358,5 Sud Sardegna con punteggio 357

con punteggio 357 Taranto con punteggio 320,6

Italia, le città dove si vive meglio per i gli anziani

Infine la classifica dove si vive meglio e peggio per la terza ed ultima categoria: quella degli anziani, persone di età superiore ai 65 anni. A trionfare è la città di Trento con il punteggio di 705,3, mentre la peggiore è Lucca con 301,4. Scopriamo la classifica delle cinque migliori città:

Trento con punteggio 705,3 Bolzano con punteggio 628,2 Fermo con punteggio 568,8 Trieste con punteggio 566,3 Sondrio con punteggio 565,6

Infine la classifica con le cinque città italiane dove si vive peggio per gli anziani:

Reggio Calabria con punteggio 328,6

con punteggio 328,6 Messina con punteggio 325

con punteggio 325 Massa-Carrara con punteggio 312,5

con punteggio 312,5 Pistoia con punteggio 305,6

con punteggio 305,6 Lucca con punteggio 301,4