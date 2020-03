Primavera al via con sole e clima mite, ma non durerà a lungo

Nel corso della giornata odierna un po’ di nuvole e qualche pioggia al Nord per il veloce passaggio di un vortice di bassa pressione in quota, mentre nel resto d’Italia, grazie alla presenza dell’alta pressione, il tempo sarà in generale soleggiate e stabile. Sempre gradevoli e tipicamente primaverili le temperature.

Nel fine settimana è atteso però un sensibile cambiamento del tempo per il passaggio di una nuova perturbazione (la numero 6 del mese) che, proveniente dal Nord Africa, già sabato coinvolgerà con nubi e piogge sparse le estreme regioni meridionali. A questa prima perturbazione domenica se ne aggiungerà un'altra (la numero 7 di marzo) che, proveniente da nord, porterà nuvole e un po’ di piogge al Centro-Nord. Questa seconda perturbazione è seguita da correnti gelide che già domenica attiveranno forti venti di Bora e Grecale sull’Adriatico mentre lunedì, propagandosi a tutta la Penisola, favoriranno un generale e sensibile calo delle temperature. Gli effetti in termini di nuvole e fenomeni di questa irruzione nei primi giorni della settimana mostrano invece ancora ampi margini di incertezza.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata tra sole e nuvole al Nord e Sardegna, con la possibilità anche di qualche pioggia, al mattino più che altro su Liguria, basso Piemonte e versante tirrenico della Sardegna, al pomeriggio soprattutto su Lombardia, Emilia e Trentino, in serata sulle Venezie; qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1800-2000 metri. Bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero calo al Nord, ma in generale ancora miti e al di sopra della norma. Venti moderati di Scirocco su Sardegna e Canale di Sicilia. Mossi o molto mossi i Canali delle isole maggiori.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino nuvolosità sparsa nelle Isole e al Nordest, prevalenza di schiarite altrove con possibili nebbie in Val Padana, specie nella fascia a cavallo del Po. Nel pomeriggio locali piogge in arrivo in Sicilia, più diffuse poi in serata. Nuvole in graduale aumento anche nel resto del Sud e in sviluppo nelle zone interne del Centro con isolati e brevi rovesci in Appennino; qualche isolata precipitazione anche su Prealpi venete e Friuli. Temperature senza grandi variazioni. Ancora venti di Scirocco nelle Isole, forti nel Canale di Sicilia che sarà anche agitato.