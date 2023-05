Previsioni meteo prossima settimana: le ultime tendenze

Questo fine settimana e l'inizio della prossima saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche instabili in gran parte dell'Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la prossima settimana.

Meteo prossima settimana, ancora piogge e rovesci

Domenica sarà una giornata di pioggia e rovesci temporaleschi, con brevi periodi di schiarite. Nella prima parte della prossima settimana arriverà un'ulteriore perturbazione, la quinta del mese, che prenderà le caratteristiche di un ciclone mediterraneo. Questo ciclone porterà venti tempestosi e mari agitati, con il rischio di mareggiate. Inoltre, ci saranno forti temporali e nubifragi, in particolare lunedì in Sicilia e nel basso versante tirrenico, e poi coinvolgerà tutte le regioni centrali fino al medio Adriatico.

Meteo domenica 14 maggio

Per domenica ci sarà un cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi in Piemonte, Emilia Romagna e regioni centrali, mentre altrove ci saranno nuvole sparse con qualche pioggia isolata in Liguria, nelle Venezie e al Sud. Nel pomeriggio aumenterà la possibilità di rovesci e temporali locali al Centro-Nord, ad eccezione delle coste centrali tirreniche, in Campania, Foggiano e Sicilia orientale. Nel corso della serata, la situazione peggiorerà in Sicilia e Calabria. Le temperature aumenteranno al Nord e al Sud. Ci saranno venti tesi di Scirocco su Ionio, Puglia e basso Adriatico, mentre ci saranno deboli Maestrale o Tramontana su Tirreno e Isole.

Meteo lunedì 15 maggio

Lunedì ci saranno piogge e rovesci prevalentemente al Sud, in Sicilia, Abruzzo, Molise e Lazio, con rischio di forti temporali nelle zone tirreniche. Altrove ci saranno condizioni più soleggiate, con qualche pioggia sulla Sardegna e nelle Marche. Nel corso della serata, i fenomeni più intensi investiranno la Campania, l'Appennino centrale e le Marche. Sarà una giornata molto ventosa al Centro-Sud, con raffiche di burrasca o tempesta, a causa dell'intensa depressione centrata nel basso Tirreno. Ci saranno mari agitati al Sud e intorno alle Isole, con possibili mareggiate.

Meteo martedì 16 maggio e giorni successivi

Martedì 16 maggio il forte vortice di bassa pressione che si è formato vicino alla Sicilia il lunedì precedente, si sposterà verso l'Italia centrale. Ciò causerà tempo instabile su molte regioni, soprattutto al Centro, sulla Romagna e sul versante meridionale del Mar Tirreno. La giornata sarà molto ventosa sulle Isole e al Centro-Sud. Le temperature diminuiranno soprattutto al Sud, mentre in tutte le regioni si prevedono temperature vicine alla media o leggermente al di sotto. Il 17 maggio i venti dovrebbero diminuire e le condizioni meteorologiche diventare più variabili, con tempo più soleggiato al Nord e alle Isole e qualche temporale più probabile nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature aumenteranno leggermente. Anche nella seconda parte della settimana, l'alta pressione si manterrà lontana dalla regione mediterranea, quindi ci aspettiamo episodi di instabilità.