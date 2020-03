Prevale il sole sull'Italia

Situazione meteo bloccata fino a venerdì, con l’alta pressione che rimarrà stabilmente posizionata sull’Italia, anche se non riuscirà a impedire che un debole vortice depressionario in quota domani (mercoledì) attraversi velocemente l’Italia, portando in alcune regioni un temporaneo aumento della nuvolosità. Nei prossimi giorni quindi prevalenza di tempo bello e temperature in crescita, leggermente al di sopra della norma e quindi dal sapore decisamente primaverile. Un cambiamento delle condizioni meteo è invece possibile nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per martedì. Alternanza tra sole e nubi nelle Isole Maggiori, dove sono possibili isolati piovaschi. Un po’ di nuvolosità innocua anche all’estremo Nordovest. Tempo in generale soleggiato nelle altre regioni. Temperature in crescita, con massime quasi ovunque comprese fra 14 e 19 gradi. Ancora ventoso per venti orientali intorno alle Isole Maggiori dove i mari saranno mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo nel complesso bello e soleggiato, con temporanei innocui annuvolamenti solo su regioni adriatiche e Isole Maggiori. Al mattino qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime quasi ovunque comprese fra 15 e 20 gradi. Ancora ventoso per venti orientali intorno alle Isole Maggiori dove i mari saranno mossi o molto mossi.