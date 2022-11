“I polpi lanciano oggetti contro i loro simili di proposito”: lo studio

I polpi sono noti per essere animali estremamente intelligenti e versatili, e anche piuttosto asociali: tendono a vivere da soli, si azzuffano con altri animali e mangiano persino i loro simili. Adesso però i ricercatori - secondo quanto riporta il Guardian - hanno osservato un altro comportamento piuttosto bizzarro da parte di questi animali: i polpi lancerebbero oggetti come le alghe o anche conchiglie contro i loro simili, in un gesto che sembra essere deliberato.

I polpi lanciano oggetti contro altri polpi

I ricercatori, spiega il quotidiano britannico, hanno filmato i polpi raccogliere detriti tra i loro tentacoli e lanciarli via dal proprio corpo. Anche se in molti casi il gesto era compiuto per ripulire il proprio nascondiglio, o per allontanare gusci dopo aver mangiato, talora hanno osservato i polpi usare questi materiali per colpire di proposito i loro simili. L’autore principale dello studio, il professor Peter Godfrey-Smith dell’università di Sidney, ha detto: “Il lancio di oggetti è raro nel mondo animale. Farlo, specialmente sotto l’acqua, è non solo inusuale ma anche piuttosto difficile”.

I colpi sembrano essere deliberati

Questo bizzarro comportamento è stato registrato sia da parte di esemplari femmine, sia da parte di esemplari maschi: le prime però sembrano farlo con maggiore frequenza, essendo responsabili del 66% degli episodi documentati. Il 53% di questi lanci, inoltre, è avvenuto entro due minuti dalle interazioni tra due polpi, stessero essi combattendo o accoppiandosi tra loro. Molti di questi gesti sono sembrati deliberati, tanto che i ricercatori hanno notato una particolare disposizione nel corpo degli animali per riuscire a colpire gli altri polpi.